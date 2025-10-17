Seconda categoria La Vadese rinnova la tradizione | primato solitario e voglia di salire
Al comando in solitaria, nel girone A di Seconda categoria la Vadese, dietro di lei a meno uno il Ca’Gallo e la Vigor San Sisto, in fondo con 1 punto, incamerato sabato scorso, l’Isola di Fano. Ancora imbattute tre squadre: a Vadese, il Casinina e la Cagliese. 27 il gol della quarta giornata d’andata. Nella speciale classifica marcatori al primo posto con 6 reti segnate in 4 gare Diego Sanchini (Ca’ Gallo), 5 reti Tommaso Volpini (Vigor San Sisto), 3 reti: Alessandro Rasponi (Durantina Santa Cecilia), Tommaso Raffelli (Piandimeleto), Giacomo Maiorano (Cagliese), Riccardo Agostini (Carpegna); seguono con due reti a testa 11 calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
