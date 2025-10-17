Se una compagnia aerea perde il tuo cane per l'Unione Europea è da considerare come un bagaglio

La Corte di Giustizia Europea si è espressa sul caso di Mona, una cagna dispersa durante l'imbarco su un volo da Buenos Aires a Barcellona e mai più ritrovata. I giudici dell'Unione europea hanno stabilito che la perdita dell'animale corrisponde alla perdita di una valigia e per tanto alla sua persona di riferimento non è stato riconosciuto il legame affettivo e dunque non deve essere risarcita per danno morale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha annunciato mercoledì 15 ottobre di aver ridotto la sua capacità invernale tedesca di oltre 800.000 posti e di aver cancellato 24 rotte in 9 aeroporti tedeschi ad alto costo (tra cui Berlino, Amburgo e Memmin - facebook.com Vai su Facebook

Nasce «Puglia Sky», la prima compagnia aerea interamente pugliese: dieci imprenditori presto dal notaio - X Vai su X

Un’altra compagnia aerea dichiara bancarotta e cancella tutti i voli - Ormai i viaggi sono ripresi a pieno ritmo in tutto il mondo, ma nonostante ciò il 2025 si sta rivelando un anno molto difficile per molti vettori dei trasporti. Segnala money.it

Qual è la compagnia aerea low-cost che è fallita e ha annullato tutti i voli - cost che ha appena dichiarato fallimento, annullando tutti i voli in programma: ecco qual è e quali sono le conseguenze ... Scrive fanpage.it