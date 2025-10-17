Se n' è andato Fulvio Di Giuseppe pioniere dei balneatori abruzzesi | da esponente Sib Confcommercio combattè contro l' erosione

È scomparso all'età di 91 anni Fulvio Di Giuseppe, pioniere dei balneatori abruzzesi. A ricordarne la figura è il presidente del Sib Confcommercio Abruzzo, Riccardo Padovano.“Con Fulvio Di Giuseppe - dice Padovano - se ne va un altro pioniere della nostra categoria sempre in prima linea nelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

