L’intervento di Vladimir Luxuria a La Vita in Diretta, ospite in collegamento con Alberto Matano, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e dolore in seguito al tragico femminicidio di Pamela Genini, l’ennesima vittima di violenza che ha scosso la sensibilità del Paese. La relazione tra Luxuria e la vittima risale a circa un decennio prima, quando Pamela Genini partecipò a un reality show condotto proprio da Luxuria, L’Isola di Adamo ed Eva. Questo legame personale ha reso il lutto ancora più lacerante per l’attivista e conduttrice, che ha espresso la sua profonda tristezza e la sua rabbia per la brutalità di questi atti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Se n’è andata…”: Vladimir Luxuria in lacrime da Matano, la scena straziante

