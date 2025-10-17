SeLog Srl e Università di Roma Tor Vergata | nasce una partnership per formare i professionisti del futuro

La Se.Log Srl, azienda con sede legale a Pomezia, ha ufficializzato una nuova e strategica collaborazione con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria, finalizzata all'attivazione di tirocini curriculari presso le proprie sedi operative. L'accordo segna l'inizio di un percorso congiunto tra mondo accademico e impresa, volto a favorire la formazione pratica degli studenti e a promuovere l'innovazione all'interno del settore logistico e dei servizi integrati. Un ponte tra formazione e impresa La partnership nasce con l'obiettivo di mettere in contatto diretto gli studenti universitari con le realtà produttive del territorio, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze tecniche e gestionali direttamente sul campo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

