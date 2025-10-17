Scuole sicure | 26mila euro in arrivo Torna il progetto che combatte la droga

AREZZO Arezzo rafforza la lotta allo spaccio nei pressi delle scuole grazie a nuovi finanziamenti. Oltre 26mila euro saranno destinati al programma " Scuole sicure ", attingendo al Fondo sicurezza urbana, come annunciato dalla deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini, e dal capogruppo leghista in consiglio comunale, Federico Rossi (nella foto). Il progetto, nato sotto il governo di Matteo Salvini e consolidato negli anni successivi, mira a proteggere gli studenti e a intervenire concretamente contro pusher e spacciatori nei pressi degli istituti. Le risorse stanziate serviranno a potenziare la videosorveglianza, a finanziare l’assunzione e gli straordinari degli agenti di Polizia locale, all’acquisto di mezzi operativi e al sostegno di campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

