Scuole pericolose e pericolanti Dopo Pescara crolla controsoffitto a Roma

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergenza sicurezza nelle scuole. Dopo l’evacuazione per intossicazione a Pescara, nella Capitale è crollato il controsoffitto di una scuola superiore. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

