Scuola | quando l' istruzione online può essere una valida alternativa a quella in presenza

La scuola è da sempre il luogo dove si formano le basi del nostro sapere e, allo stesso tempo, si sviluppano le prime forme di socialità. Tuttavia, non sempre la formazione in presenza si adatta perfettamente alle necessità di ogni singolo studente, che presenta capacità di apprendimento ben distinte da tutti gli altri. Che si tratti di classi troppo numerose, di metodologie didattiche che non tengono conto delle differenze individuali o di tempi di apprendimento che non rispettano i ritmi personali, sono molte le ragioni che possono rendere l'esperienza scolastica tradizionale meno efficace o addirittura frustrante. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scuola: quando l'istruzione online può essere una valida alternativa a quella in presenza

Approfondisci con queste news

#Cardito - Semaforo verde per la nuova sede in citta' del “Liceo Carlo Miranda di Frattamaggiore”nell'ex Casa Del Fanciullo parte il Liceo Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate. Il nostro servizio con le interviste #Scuola #Istruzione #Territorio #OnTheRoa - facebook.com Vai su Facebook

Scuola e disabilità: disponibili online risorse per la Didattica Digitale Inclusiva per studenti con autismo - La pandemia ci ha catapultati in una nuova realtà, dove ad essere saltati sono molti paradigmi consolidati: uno fra i molti, quello della scuola e della didattica tradizionali. Scrive disabili.com