Scuola lavoro e sanità le sfide strategiche della Regione per il carcere

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scuola, lavoro sanità. Questi gli asset strategici del "pianete carcere" in cui, nel triennio 2021-2023 la Regione Emilia-Romagna ha investito progetti e risorse pari a 25,5 milioni di euro (di cui 18 milioni, tra fondi statali e regionali, in sanità, e 7,5 milioni per sociale e sanità) per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Connessione scuola-impresa e formazione sfide per i giovani - Il 67% dei giovani considera l'istruzione un valore molto importante, secondo solo alla famiglia al 74%. Come scrive ansa.it

Scuola-lavoro, si parte a 15 anni: l’alternanza che piace alle aziende - scudo penale per le imprese che rispettano le norme di sicurezza. Secondo ilfattoquotidiano.it

Scuola e lavoro insieme. Bianchini lancia la sfida - "Una scuola delle professioni e dei mestieri, da realizzare nel nostro territorio, per colmare il gap formativo tra le imprese... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Lavoro Sanit224 Sfide