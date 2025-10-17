Scuola lavoro e sanità le sfide strategiche della Regione per il carcere
Scuola, lavoro sanità. Questi gli asset strategici del "pianete carcere" in cui, nel triennio 2021-2023 la Regione Emilia-Romagna ha investito progetti e risorse pari a 25,5 milioni di euro (di cui 18 milioni, tra fondi statali e regionali, in sanità, e 7,5 milioni per sociale e sanità) per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
