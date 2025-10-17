Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare | quadro normativo e indicazioni operative per l’AS 2025 26

La scuola italiana è fondata sul principio costituzionale del diritto allo studio, sancito dall’articolo 34 della Costituzione, secondo cui “La scuola è aperta a tutti”. Questo principio, di per sé assoluto, diventa particolarmente delicato quando si tratta di alunni e studenti che non possono frequentare la scuola in modo ordinario a causa di gravi patologie. Leggi . L'articolo Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: quadro normativo e indicazioni operative per l’A.S. 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

