La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici viene programmata dall’amministrazione comunale di Cesena di mese in mese, sulla base delle necessità emerse e delle risorse a disposizione. A questo proposito, è stata approvata la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ripristino, sistemazione scarpate e regimazione delle acque meteoriche alla scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ di Case Finali, per un importo di centomila euro. L’avvio del cantiere è previsto entro la primavera 2026. La scuola primaria di Case Finali, di via Turoldo 120, è edificata su un’area collinare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola ’D’Acquisto’, si sistema la scarpata con gli smottamenti