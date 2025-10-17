Scricchiolii per Flavio Cobolli | rendimento calante in autunno non buone notizie per la Coppa Davis

Le finali di Coppa Davis si avvicinano e, prendendo atto di uno Jannik Sinner che esprime dubbi sulla presenza a Bologna, la condizione di un altro dei giocatori importanti della compagine tricolore può far preoccupare. Il riferimento è a Flavio Cobolli. L’attuale n.22 del ranking non ha rubato l’occhio, specialmente per la condizione fisica messa in mostra. Similmente a quanto era accaduto l’anno scorso, gli ultimi mesi per Cobolli sembrano essere complicati. Nel 2024 c’era qualche problema fisico a condizionare le prestazioni di Flavio, pensando soprattutto alla criticità alla spalla. In questo 2025, il calo di rendimento lo si può ricondurre in particolare alle tante partite affrontate a stretto giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scricchiolii per Flavio Cobolli: rendimento calante in autunno, non buone notizie per la Coppa Davis

