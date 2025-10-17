Scout di Terracina condannato per abusi e pedopornografia

Latina, 17 ottobre 2025 – “La sentenza emessa dal Tribunale di Latina, che ha condannato a sette anni di reclusione e al pagamento di 26mila euro di multa un giovane scout di Terracina per reati di violenza sessuale, pornografia minorile, atti persecutori ed estorsione, rappresenta un importante segnale di giustizia e di tutela per le vittime minorenni coinvolte”, è quanto si legge in un comunicato del garante per l’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. “Il diciannovenne, che operava come assistente capo all’interno del gruppo Agesci Terracina 3, è stato riconosciuto colpevole di aver sfruttato la fiducia dei ragazzi del gruppo scout, utilizzando una falsa identità sui social (“Aurora Lucci”) per ingannarli, ottenere materiale pedopornografico e, in alcuni casi, arrivare a vere e proprie condotte predatorie e abusi fisici ” si legge ancora. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it