Scout di Terracina condannato per abusi e pedopornografia

Cdn.ilfaroonline.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina, 17 ottobre 2025 – “La sentenza emessa dal Tribunale di Latina, che ha condannato a sette anni di reclusione e al pagamento di 26mila euro di multa un giovane scout di Terracina per reati di violenza sessuale, pornografia minorile, atti persecutori ed estorsione, rappresenta un importante segnale di giustizia e di tutela per le vittime minorenni coinvolte”, è quanto si legge in un comunicato del garante per l’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. “Il diciannovenne, che operava come assistente capo all’interno del gruppo Agesci Terracina 3, è stato riconosciuto colpevole di aver sfruttato la fiducia dei ragazzi del gruppo scout, utilizzando una falsa identità sui social (“Aurora Lucci”) per ingannarli, ottenere materiale pedopornografico e, in alcuni casi, arrivare a vere e proprie condotte predatorie e abusi fisici ” si legge ancora. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scout terracina condannato abusiScout di Terracina condannato per abusi e pedopornografia - Monica Sansoni, garante per l'Infanzia, commenta la sentenza del Tribunale di Latina: "Rappresenta un importante segnale di giustizia e di tutela per le vittime minorenni coinvolte" ... Lo riporta ilfaroonline.it

scout terracina condannato abusiScout di 19 anni condannato a 7 anni per abusi su minori: “Ha tradito la fiducia dei bambini del suo gruppo” - Sette anni di carcere per un giovane assistente capo scout di Terracina, colpevole di violenza sessuale, pornografia minorile ed estorsione ... Da fanpage.it

scout terracina condannato abusiTerracina, condanna per abusi sessuali: capo scout colpevole oltre ogni ragionevole dubbio - Nelle parole del giudice Gerardi emerge un quadro inquietante: il capo scout avrebbe agito "con modalità predatorie" ... Segnala ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Scout Terracina Condannato Abusi