Scossa di terremoto fortissima magnitudo 6.0 | I sismografi sono impazziti
Le lancette avevano appena superato l’ora serale, in un momento in cui le famiglie si radunano e l’attività si quieta. All’improvviso, la terra ha emesso un profondo, sordo boato, un suono che non proviene dall’aria ma dalle viscere del pianeta. Un tremore crescente ha colto di sorpresa gli abitanti della costa, tramutando in pochi istanti la placida routine in un’esperienza di pura incertezza. I lampadari hanno oscillato freneticamente, gli oggetti sugli scaffali hanno iniziato a vibrare con violenza, e la forza della scossa, pur non avendo raggiunto un livello distruttivo, ha suscitato l’antica paura dell’imprevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
