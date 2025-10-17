Roma - Approvata oggi a Palazzo Chigi la legge di bilancio 2026, con interventi straordinari su famiglia, imprese, salari e sanità al centro del piano Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla manovra economica che guiderà l’Italia nel 2026. Il vertice nella sede di Palazzo Chigi si è protratto oltre un’ora, segno di un confronto serrato tra le forze di maggioranza. Al termine, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato che si tratta di un provvedimento «serio e concentrato su quattro priorità», del valore complessivo di 18,7 miliardi di euro. Meloni ha ringraziato i membri della coalizione per aver lavorato con compattezza e obiettivi chiari, e ha posto l’accento su misure specifiche: per le famiglie sono destinati 1,6 miliardi in più. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scopri la manovra choc da 18,7 miliardi: rivoluzione per famiglie e imprese VIDEO