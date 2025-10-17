Scopri Huawei Watch D2 | l' unico smartwatch che misura la pressione sanguigna ora in offerta su Amazon

Dday.it | 17 ott 2025

Uno smartwatch leggero che monitora la pressione h24, con funzioni extra per la salute e lo sport. Disponibile ora in sconto su Amazon. 🔗 Leggi su Dday.it

scopri huawei watch d2Huawei Watch D2 ottiene il monitoraggio della pressione sanguigna 24/7 tramite un aggiornamento del software - Huawei Watch D2, con il suo braccialetto a micropompa, è l'unico smartwatch sul mercato in grado di misurare la pressione sanguigna con certificazione medica. Lo riporta notebookcheck.it

HUAWEI WATCH D2 in Italia, monitora la pressione sanguigna - La tecnologia integrata dallo smartwatch HUAWEI WATCH D2 può misurare la pressione sanguigna lungo un arco di 24 ore: come funziona. Segnala punto-informatico.it

Huawei Watch D2: la salute (certificata) al polso, misura la pressione e l'ECG - Perché Huawei Watch D2 è uno smartwatch rivoluzionario per chi privilegia il monitoraggio della salute e quali sono i suoi vantaggi in quanto certificato come dispositivo medico CE Huawei Watch D2 è l ... Si legge su ilgiornale.it

