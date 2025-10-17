Scoperto falso dentista all’interno di uno studio autorizzato | operava abusivamente dal 2021 4 denunciati

Nell’ambito di un’articolata attivita? investigativa condotta dalla Fiamme Gialle orobiche, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, e? stato scoperto un grave caso di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Le indagini, condotte dal Gruppo di Bergamo, hanno accertato che, sin dal 2021, un soggetto privo di qualsiasi titolo abilitativo esercitava stabilmente la professione di dentista all’interno di uno studio odontoiatrico regolarmente autorizzato, operante in provincia. L’uomo, formalmente assunto come odontotecnico, operava con la complicita? del legale rappresentante della societa? e di due odontoiatri, iscritti all’albo, che si sono succeduti nella carica di direttori sanitari ma che, di fatto, risultavano raramente presenti nella struttura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scoperto falso dentista all’interno di uno studio autorizzato: operava abusivamente dal 2021, 4 denunciati

Altre letture consigliate

Falso cieco scoperto dopo 50 anni di truffa: oltre 1 milione di euro indebitamente percepiti Per oltre mezzo secolo ha incassato sussidi destinati ai non vedenti, ma conduceva una vita del tutto normale. La Guardia di Finanza di Vicenza, dopo mesi di indagini e - facebook.com Vai su Facebook

Per mezzo secolo ha finto di essere non vedente, invece era un falso invalido — e faceva perfino giardinaggio. Le Fiamme Gialle di #Vicenza hanno scoperto la truffa da oltre un milione di euro di un settantenne. #Tg1 Valentina Di Virgilio - X Vai su X

Bergamo, scoperto finto dentista: «Era odontotecnico ma nello studio lavorava soltanto lui» - L'uomo sorpreso mentre faceva un trattamento a una paziente abituale ... Si legge su bergamo.corriere.it

Scoperto falso dentista in uno studio autorizzato: quattro denunce e sequestri a Bergamo - La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un grave caso di esercizio abusivo della professione odontoiatrica all’interno di uno studio regolarmente autorizzato e operativo in provincia. Scrive ecodibergamo.it

Verona. Scoperto falso dentista - L’uomo operava con la compiacenza di un medico che gli concedeva in uso l'ambulatorio all'interno di uno studio associato. Da quotidianosanita.it