Scoperto e sequestrato un cantiere del tutto abusivo a Orbassano denunciata la proprietaria

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà ottobre 2025 la polizia locale di Orbassano, in seguito a una segnalazione, ha accertato che, in un'area agricola recintata di regione Bronzina, era presente un cantiere edile in corso di una costruzione in blocchi in fase di realizzazione. L'accesso all'area, di proprietà di una 31enne, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scoperto sequestrato cantiere tuttoScoperto e sequestrato un cantiere del tutto abusivo a Orbassano, denunciata la proprietaria - A metà ottobre 2025 la polizia locale di Orbassano, in seguito a una segnalazione, ha accertato che, in un'area agricola recintata di regione Bronzina, era presente un cantiere edile in corso di una c ... Si legge su torinotoday.it

Secondigliano, cantiere abusivo scoperto e sequestrato - L’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli in seguito a controlli a un cantiere edile in via del Camposanto, ... Segnala reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Sequestrato Cantiere Tutto