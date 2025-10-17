Scoperto e sequestrato un cantiere del tutto abusivo a Orbassano denunciata la proprietaria

A metà ottobre 2025 la polizia locale di Orbassano, in seguito a una segnalazione, ha accertato che, in un'area agricola recintata di regione Bronzina, era presente un cantiere edile in corso di una costruzione in blocchi in fase di realizzazione. L'accesso all'area, di proprietà di una 31enne, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

