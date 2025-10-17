Scoperti rifiuti inquinanti nel cantiere di Piazza Cavour | scatta il sequestro

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo caso coinvolte l'area di Piazza Cavour, sul lungomare di Salerno, dove sarebbe dovuto sorgere il mega parcheggio interrato davanti a Palazzo Sant'Agostino. E dove, invece, per via della nota querelle tra Comune e la ditta appaltatrice dei lavori, sarà realizzata una nuova area verde. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

