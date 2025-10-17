Scoperte valigie bomba di droga pistole e gioielli | arresto shock a Pescara

Pescara - Nel quartiere San Donato blitz della Polizia: un 66enne incensurato arrestato con 1,5 kg di stupefacenti, armi clandestine e 30mila euro in casa Un intervento della Squadra Mobile ha portato all’arresto di un uomo di 66 anni residente nel quartiere San Donato a Pescara, sorpreso con un ingente carico di droga, due pistole clandestine, gioielli e una somma in contanti. Nonostante fosse formalmente incensurato, l’abitazione dell’uomo era stata monitorata da tempo dagli investigatori. Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto una stanza adibita a magazzino: valigie e sacchi pieni di abiti nascondevano al loro interno un vero e proprio deposito illecito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

