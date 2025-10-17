(Pavia) Una catasta di rifiuti: dai mobili alle auto e ai faldoni di documenti. Era stato trasformato in una discarica abusiva un cascinale di via Invernino, strada a fondo chiuso circondata da abitazioni a Inverno e Monteleone. In quel cortile e sotto il portico della casa di proprietà di D.L. di 81 anni, tre persone che non risiedono in paese, accatastavano materiale pericoloso e non. Rifiuti che raccoglievano in giro e che bruciavano dietro alla rete verde scuro confidando nell’impossibilità di essere visti. Invece un cittadino si è accorto della colonna di fumo che si alzava e ha chiamato in Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperta maxi discarica abusiva: "Ritenevano questo posto blindato"