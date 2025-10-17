Scooter sotto furgone muore Tommaso Bruciaferri 14 anni | l' incidente mentre andava a scuola da Ancona ad Osimo

OSIMO - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo questa mattina, venerdì 17 ottobre, alle 7.40. Tommaso Bruciaferri è morto a soli 14 anni per la gravità delle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Scooter sotto furgone, muore Tommaso Bruciaferri, 14 anni: l'incidente mentre andava a scuola da Ancona ad Osimo

Altre letture consigliate

Riccione, nasconde sotto la sella dello scooter 107 panetti di hashish: arrestato spacciatore - X Vai su X

Riccione, nasconde sotto la sella dello scooter 107 panetti di hashish: arrestato spacciatore - facebook.com Vai su Facebook

Schianto in scooter mentre va a scuola, 14enne muore in strada: tragedia ad Ancona - Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. fanpage.it scrive

Ragazzino di 14 anni muore dopo un incidente in scooter: stava andando a scuola - Tragico schianto a Osimo, in provincia di Ancona, era incosciente a terra: è stato caricato con l’elisoccorso e portato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è arrivato senza vita a Tor ... Come scrive msn.com

Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico - Per cause in corso di accertamento è finito con ... msn.com scrive