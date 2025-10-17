Scooter sotto furgone morto 14enne coinvolto nell' incidente stradale a San Biagio di Osimo Strada chiusa al traffico

OSIMO - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo. Morto un ragazzino di 14 anni, T.B., che stava andando a scuola in scooter.  Per cause in corso di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

scooter sotto furgone morto 14enne coinvolto nell incidente stradale a san biagio di osimo strada chiusa al traffico

Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico

