Scooter sotto furgone gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo Strada chiusa al traffico Notizia in aggiornamento

Corriereadriatico.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo. Un ragazzino di 14 anni per cause in corso di accertamento è finito con lo scooter finendo sotto un Doblò, nei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

scooter sotto furgone gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a san biagio di osimo strada chiusa al traffico notizia in aggiornamento

© Corriereadriatico.it - Scooter sotto furgone, gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico. Notizia in aggiornamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scooter sotto furgone gravissimoScooter sotto furgone, gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo. Eliambulanza sul posto. Notizia in aggiornamento - Un ragazzino di 14 anni ha perso il controllo dello scooter finendo sotto un Doblò. msn.com scrive

scooter sotto furgone gravissimoScooter finisce sotto un furgone: giovane in codice rosso - Mattinata di paura lungo la strada che da San Biagio sale verso Osimo, dove intorno alle 8:20 un grave incidente ha coinvolto uno scooter e un furgone. Scrive lanuovariviera.it

scooter sotto furgone gravissimoScivola sull’asfalto con lo scooter e finisce sotto un furgone: giovane in codice rosso - Traffico bloccato Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 8:20 lungo la strada che da San Biagio sale in direzione di Osimo, nei pressi dello svincolo per Santo Stefano. Secondo youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Scooter Sotto Furgone Gravissimo