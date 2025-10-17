Scooter sotto furgone gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo Strada chiusa al traffico Notizia in aggiornamento
OSIMO - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo. Un ragazzino di 14 anni per cause in corso di accertamento è finito con lo scooter finendo sotto un Doblò, nei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scooter sotto furgone, gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo. Eliambulanza sul posto. Notizia in aggiornamento - Un ragazzino di 14 anni ha perso il controllo dello scooter finendo sotto un Doblò. msn.com scrive
Scooter finisce sotto un furgone: giovane in codice rosso - Mattinata di paura lungo la strada che da San Biagio sale verso Osimo, dove intorno alle 8:20 un grave incidente ha coinvolto uno scooter e un furgone. Scrive lanuovariviera.it
Scivola sull’asfalto con lo scooter e finisce sotto un furgone: giovane in codice rosso - Traffico bloccato Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 8:20 lungo la strada che da San Biagio sale in direzione di Osimo, nei pressi dello svincolo per Santo Stefano. Secondo youtvrs.it