Scooter sotto furgone gravissimo 14enne vittima di un incidente stradale a San Biagio di Osimo Eliambulanza sul posto Notizia in aggiornamento
OSIMO - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo. Un ragazzino di 14 anni ha perso il controllo dello scooter finendo sotto un Doblò. Sul posto i carabinieri, 118 e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
News recenti che potrebbero piacerti
Riccione, nasconde sotto la sella dello scooter 107 panetti di hashish: arrestato spacciatore - X Vai su X
Riccione, nasconde sotto la sella dello scooter 107 panetti di hashish: arrestato spacciatore - facebook.com Vai su Facebook
Scivola sull’asfalto con lo scooter e finisce sotto un furgone: giovane in codice rosso - Traffico bloccato Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 8:20 lungo la strada che da San Biagio sale in direzione di Osimo, nei pressi dello svincolo per Santo Stefano. Riporta youtvrs.it
Lovere, in scooter tampona un furgone: ferita una 17enne di Costa Volpino - Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre lungo via Paglia, in direzione Costa Volpino. Si legge su ecodibergamo.it
Scontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - L’incidente è avvenuto sulla variante in direzione nord circa un centinaio di metri prima dell'uscita Livorno Centro ... Segnala lanazione.it