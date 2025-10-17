Scontro sullo scontrino | avvocato di Lovati svela cosa c' è dietro lo scontro con Sempio
L'avvocato Massimo Lovati è uscito di scena dal caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, dopo che Andrea Sempio, da lui difeso per molti anni, gli ha revocato l'incarico. L'avvocato Lovati si trova ora nella condizione di essere stato costretto ad avere lui stesso un difensore per una querela che gli è stata sporta dallo studio legale Giarda, che per lungo tempo è stato difensore di Alberto Stasi, a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Lovati a marzo in relazione all'indagine del 2017 su Sempio. Da qualche giorno, Lovati non è più ospite in tv ma lo è il suo avvocato Fabrizio Gallo a fare le sue veci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Federica Panicucci ha incalzato Massimo Lovati sul secondo scontrino relativo all'alibi di Andrea Sempio su Garlasco: la frecciata in diretta Tv - facebook.com Vai su Facebook
"Scontro sullo scontrino": avvocato di Lovati svela cosa c'è dietro lo scontro con Sempio - Massimo Lovati, da quando Andrea Sempio gli ha revocato l'incarico, ha diradato le presenza in tv: al suo posto si presenta il suo avvocato, Fabrizio Gallo ... Come scrive msn.com
Delitto di Garlasco, Gallo: “Lovati-Sempio? Separati per lo scontrino”/ “So che un grosso avvocato…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane, l'avvocato di Massimo Lovati, Federico Gallo, presente in studio: ecco che cosa ha detto ... Da ilsussidiario.net
Garlasco, scontro tra Federica Panicucci e Massimo Lovati sullo scontrino di Sempio: "Lei dribbla le domande" - Federica Panicucci ha incalzato Massimo Lovati sul secondo scontrino relativo all'alibi di Andrea Sempio su Garlasco: lo scambio in diretta Tv ... Come scrive virgilio.it