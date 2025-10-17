Scontro scooter-bici in via Langhirano | un ferito

Parmatoday.it | 17 ott 2025

Scontro scooter-bici in via Langhirano. Una persona è finita al pronto soccorso intorno alle 18 di oggi pomeriggio. Sul posto il 118, che  ha trasportato il ferito all'ospedale Maggiore con ferite lievi. Si indaga sulle cause di questo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

