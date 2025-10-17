Scontro in consiglio sul Nodo di Perugia | accuse incrociate tra maggioranza e opposizione

Perugiatoday.it | 17 ott 2025

Torna a infiammarsi il dibattito sul “Nodo di Perugia”, l’infrastruttura viaria che da anni divide la politica locale. In Consiglio comunale si è consumato un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, con accuse incrociate e posizioni sempre più distanti.Al centro del confronto, la mancata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nodo di Perugia, la Regione chiede un miliardo ad Anas: «Si faccia per stralci» - La Regione Umbria ha chiesto ad Anas un finanziamento di un miliardo di euro per il Nodo di Perugia, oggi in fase di studio preliminare con una copertura finanziaria ferma al due per cento ... Si legge su umbria24.it

Per l'Anas mancano risorse per fare il nodo di Perugia - Per il nodo di Perugia «allo stato attuale mancano le risorse per la realizzazione», mentre per il cosiddetto nodino, il collegamento da Collestrada a Madonna del Piano, «esiste solo il progetto ... Segnala ilmessaggero.it

Nodo di Perugia, la Regione rompe gli indugi: "Abbiamo chiesto un miliardo all’Anas" - La governatrice a Roma per un incontro sulle infrastrutture, per la prima volta prende una posizione netta sulla maxi bretella stradale La Regione rompe gli indugi e chiede un miliardo per realizzare ... Come scrive lanazione.it

