Scontro fra quattro auto a Gubbio nel frontale muore il 27enne Matteo Panfili

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 27 anni, Matteo Panfili, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, intorno alle 21.00, sulla strada statale 219 Pian d'Assino, nei pressi dell'uscita Gubbio Est. Si tratta della 27esima vittima della strada in Umbria dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

