Scontro Formigli-Bocchino a Piazzapulita | Lei pensa che io sia antisemita perché critico Israele?

Scontro acceso a Piazzapulita tra Corrado Formigli e Italo Bocchino sul confine tra critica a Israele e antisemitismo. Il conduttore respinge le accuse: "Sono contro Netanyahu, non contro lo Stato di Israele". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? «Non siamo una buca delle lettere». Scintille a Piazzapulita: scontro in diretta tra Corrado Formigli e il ministro Guido Crosetto sul caso Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook

"Quando critica Israele è antisionista". "Lei sbaglia". Confronto tra Italo Bocchino e Corrado Formigli https://la7.it/piazzapulita/video/formigli-a-bocchino-pensa-che-io-sia-antisemita-solo-perche-critico-israele-17-10-2025-616008… #Piazzapulita - X Vai su X

“Si sbaglia, ecco contro chi sono”: Formigli contro Bocchino in diretta - Scintille in diretta tv a 'PiazzaPulita' su La7 con uno scontro a distanza tra Corrado Formigli e Italo Bocchino. Scrive newsmondo.it

Formigli a Bocchino: "Pensa che io sia antisemita solo perché critico Israele?" - Il confronto tra Corrado Formigli e Italo Bocchino a Piazzapulita: 'Io stesso vengo trattato da antisemita sui social, pensa che io lo sia? Riporta la7.it

Furia Crosetto: irrompe da Formigli e scoppia il caos. “Non siamo una buca delle lettere” - Scontro in diretta tv tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il giornalista e conduttore Corrado Formigli a PiazzaPulita. Da newsmondo.it