Normale provare a mantenere i piedi per terra e a tenere le acque il più calme possibili, lo impone il tempo e il periodo ancora embrionale della Serie B. Certo, normale. Soprattutto in chiave comunicativa, aumentare i carichi della pressione non farebbe bene a nessuno. La verità è che, nello sviluppo settimanale, Modena e Palermo hanno compreso benissimo che lo scontro di domenica può valere una fetta, seppur piccola per il momento, di una torta molto seducente. D’altronde, per ora, lo dice la classifica. La capolista e l’inseguitrice, poco importa che siamo a metà ottobre: i protagonisti non differenziano i mesi dell’anno, ma cercano stimoli e alimentano le ambizioni a seconda del peso specifico che hanno i momenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro ad alta quota. Modena, prova di maturità