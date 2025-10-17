Scontri in A1 | sedici daspo agli atalantini

Daspo per sedici tifosi dell’Atalanta. La decisione è stata adottata dal Questore di Lodi, Pio Russo (nella foto), dopo le indagini sui gravi scontri avvenuti il 30 agosto scorso nell’area di servizio Somaglia Est, lungo l’autostrada A1. Una vicenda che, in una notte di fine estate, aveva trasformato un’area di sosta in un vero campo di battaglia. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Digos di Lodi e dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Guardamiglio, con il supporto della Digos di Bergamo, tutto era cominciato quando i pullman dei tifosi atalantini, circa duecento persone di ritorno da Bologna, si erano incrociati con quelli dei sostenitori del Como 1907, circa settanta ultras rientrati da Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontri in A1: sedici daspo agli atalantini

Leggi anche questi approfondimenti

Trump minaccia di "entrare e uccidere" Hamas a Gaza per gli scontri interni - facebook.com Vai su Facebook

Daspo per 16 ultras atalantini dopo gli scontri nell’area di servizio sull’A1 a Somaglia - Provvedimenti fino a cinque anni per i tifosi coinvolti nella maxi rissa del 30 agosto 2025 con supporter del Como, con fumogeni e blocco del traffico ... Scrive msn.com

Scontri fra tifosi in autogrill, Daspo a 16 Atalantini - Dopo che la polizia di Lodi ha accertato che avevano partecipato agli scontri fra tifosi di Atalanta e Como nell'area di servizio Somaglia Est di ritorno da una trasferta lo scorso 30 agosto, il quest ... ansa.it scrive

16 atalantini colpiti da Daspo per gli scontri coi comaschi. 4 diffide non convalidate - 16 tifosi dell’Atalanta colpiti da Daspo dopo gli scontri con quelli del Como il 30 agosto a Somaglia. Scrive calcioatalanta.it