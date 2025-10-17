Scippa e rapina anziani al buio | arrestato dopo 7 colpi in centro e sul lungomare

Fano, 17 ottobre 2025 – Agiva al calare del sole, seguiva le sue vittime a distanza, poi piombava alle spalle per strappare borse o collane e sparire nel buio. Per settimane il centro storico e il lungomare di Fano sono stati teatro di una raffica di scippi e rapine ai danni di anziani, finché le indagini del Commissariato non hanno stretto il cerchio. Un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Fano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pesaro su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

