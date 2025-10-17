Sciopero nazionale del settore ecologico | a rischio i servizi di raccolta e pulizia anche a Napoli
Disagi anche a Napoli per lo sciopero nazionale degli operatori ecologici: possibili interruzioni nei servizi di raccolta e pulizia urbana. Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. “ Anche a Napoli, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantiti”, informa l’azienda. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Avviso all’Utenza – Sciopero Nazionale Servizi Ambientali 17 ottobre 2025 Il Comune di Terrassa Padovana informa che le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero nazionale del settore dei se - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X
Sciopero nazionale degli operatori del settore ecologico, raccolta rifiuti a rischio a Napoli - Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali ... Segnala napolitoday.it
Sciopero degli operatori ecologici a Palermo, in casa Rap si decide il futuro direttore generale - In piazza Cairoli invece si terrà il CdA. Si legge su ilsicilia.it
Operatori ecologici oggi in sciopero, da Roma a Napoli stop di 24 ore in tutta Italia - Da Roma a Napoli, passando per Palermo, lo stop nazionale di 24 ore è stato indetto per chiedere il rinnovo del Ccnl unico dei servizi ambientali. Come scrive msn.com