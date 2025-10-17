Sciopero nazionale del settore ecologico | a rischio i servizi di raccolta e pulizia anche a Napoli

Disagi anche a Napoli per lo sciopero nazionale degli operatori ecologici: possibili interruzioni nei servizi di raccolta e pulizia urbana. Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. “ Anche a Napoli, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantiti”, informa l’azienda. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

