Sciopero nazionale del 17 ottobre | possibili disagi nei servizi di igiene urbana a Chieti
Formula Ambiente avvisa i cittadini che venerdì 17 ottobre 2025 i servizi di igiene urbana a Chieti potrebbero subire rallentamenti e disservizi. La causa è lo sciopero generale nazionale proclamato per l’intero comparto dell’igiene ambientale.Lo sciopero coinvolgerà tutti gli operatori del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
