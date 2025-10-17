Sciopero e traffico in tilt | i sindacati chiedono scusa ai cittadini

Genovatoday.it | 17 ott 2025

Traffico e rallentamenti si registrano questa mattina in Valbisagno e nelle principali vie di Genova a causa dello sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale. La mobilitazione, indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, coinvolge i lavoratori di Amiu e mira a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

