Sciopero e traffico in tilt | i sindacati chiedono scusa ai cittadini

Traffico e rallentamenti si registrano questa mattina in Valbisagno e nelle principali vie di Genova a causa dello sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale. La mobilitazione, indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, coinvolge i lavoratori di Amiu e mira a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In una Milano bloccata da sciopero e traffico, centinaia di giovani scendono in piazza per Gaza. Una manifestazione pacifica che diventa atto di coscienza e dovere umano, come racconta la B.Liver Amy El Kamli. Scritto da Amy El Kamli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero del Controllo Traffico Aereo in Slovenia in arrivo (6-7 ottobre) Chiediamo ancora una volta a Ursula von “Derlayed-Again” di proteggere i sorvoli (questo eviterebbe disagi ai passeggeri che non volano da/per la Slovenia). - X Vai su X

Presidio di protesta davanti alla Volpara per i lavoratori Amiu: traffico in tilt il Val Bisagno - 30 – Continua il presidio davanti alla Volpara e continua la mattinata di passione per il traffico della Val Bisango. Riporta msn.com

Val Bisagno, presidio dei lavoratori Amiu davanti alla Volpara. Traffico in tilt - La protesta davanti al cantiere vecchio Amiu Volpara, in via Lungobisagno Istria. Scrive ilsecoloxix.it

Genova, cortei di studenti e lavoratori per Gaza: traffico in tilt e casello di Genova Ovest chiuso - Sciopero generale a Genova il 3 ottobre 2025: studenti e lavoratori in corteo per Gaza e la Flotilla, chiuso il casello di Genova Ovest e traffico paralizzato in più zone della città. ligurianotizie.it scrive