Sciopero dell’igiene ambientale presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte

17 ott 2025

Lavoratori e lavoratrici delligiene ambientale a braccia incrociate, questa mattina all’alba, davanti ai cancelli della sede Iren di Borgoforte, in occasione dello sciopero nazionale del settore proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Al centro della mobilitazione la richiesta di un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

