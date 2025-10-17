Sciopero dell’igiene ambientale presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte
Lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale a braccia incrociate, questa mattina all’alba, davanti ai cancelli della sede Iren di Borgoforte, in occasione dello sciopero nazionale del settore proclamato da Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Al centro della mobilitazione la richiesta di un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
SCIOPERO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE. Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di VENERDI' 17 ottobre. Sa - facebook.com Vai su Facebook
17 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE Presidi a #Modena e #Carpi https://cgilmodena.it/?p=103343 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgilNazionale @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @danieledieci @PinelliFederica - X Vai su X
Sciopero igiene ambientale, in Basilicata adesione al 70% - È in media del 70% l'adesione allo sciopero nazionale dell'igiene ambientale tra Potenza e Matera. ansa.it scrive
Sciopero dell’igiene ambientale, il presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte - Lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale a braccia incrociate, all’alba del 17 ottobre, davanti ai cancelli della sede Iren di Borgoforte, in ... Come scrive piacenzasera.it
Sciopero nazionale dell’igiene ambientale, lavoratori in strada di fronte ad Acam - Adesione allo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo scaduto da oltre un anno ... msn.com scrive