Sciopero degli addetti dei servizi di igiene ambientale | altissima adesione nel riminese

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale, di venerdì 17 ottobre, proclamato dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro a Rimini e provincia ha riguardato gli oltre 600 addetti che operano nei servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sciopero addetti servizi igieneSciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale: adesione oltre l’80% a Rimini - Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale di venerdì 17 ottobre: altissima adesione in provincia di Rimini ... Si legge su chiamamicitta.it

sciopero addetti servizi igieneSciopero addetti Amia. Cosa fare per limitare i disagi - Inseguito allo sciopero del settore Igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro anche a Verona si stanno verificando mancati servizi nella raccolta porta a porta, nel ... giornaleadige.it scrive

sciopero addetti servizi igieneRimini, sciopero dei lavoratori di igiene ambientale: “Adesione oltre l’80 per cento” - “Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale di venerdì 17 ottobre: altissima adesione in provincia di Rimini”. Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Addetti Servizi Igiene