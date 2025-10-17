Sciopero Amsa sacchi di spazzatura non ritirata in giro per Milano | Sono tre anni che aspettano il rinnovo del contratto

Sacchi su sacchi di spazzatura agli angoli di strada e sui marciapiedi. È ciò che hanno trovato molti milanesi questa mattina appena svegli, lo stesso che hanno visto questa sera una volta rientrati a casa. I dipendenti Amsa, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Milano, hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it