Sciopero Amiu e manifestazione | è caos traffico

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt in Valbisagno a causa della manifestazione dei lavoratori di Amiu nell'ambito dello sciopero di tutto il settore dell'igiene ambientale, una mobilitazione nazionale indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.Venerdì di scioperi: da Amt ad Amiu, bus e raccolta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Manifestazione per Gaza: decine di migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale, da Milano a Napoli - In diecimila hanno risposto alla chiamata della manifestazione a Milano, in occasione dello sciopero generale per Gaza che ha coinvolto tutta Italia. Segnala wired.it

Sciopero per Gaza, manifestazione a Milano: scontri con la polizia. Sala: "Frange violente" - Lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base Usb con manifestazioni in tutta Italia ha visto una massiccia partecipazione a Milano dove sono scese in piazza migliaia di persone per chiedere l ... Si legge su rainews.it

Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - MILANO – Per la giornata di oggi &#232; stato proclamato uno sciopero generale nazionale in tutta Italia, che coinvolge i lavoratori dei trasporti, dell’istruzione, della sanità e molti altri. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Amiu Manifestazione 232