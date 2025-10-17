Scioperano i netturbini di Viterbo | Condizioni di lavoro penose in aumento infortuni e malattie

17 ott 2025

“Appalti comunali dei rifiuti al minimo e condizioni penose per i lavoratori”. Gli operatori viterbesi del settore Igiene urbana sono scesi a piazza del Comune, questa mattina 17 ottobre dalle 10, dopo la mobilitazione indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel. Alla base. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

