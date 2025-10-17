Sciare in piedi dopo una lesione midollare | la sfida di Beyond Human Potential

Far sciare in piedi un atleta paraplegico: è l’obiettivo di Beyond Human Potential, la challenge ideata da Tommaso Balasso e Michel Roccati che mette in dialogo uomo, scienza e macchina per riscrivere i confini del possibile. La presentazione ufficiale è attesa per domenica 19 ottobre a Milano, durante Apreski – Milano Mountain Show, hub dedicato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sciare in piedi dopo una lesione midollare: la sfida di “Beyond Human Potential”

