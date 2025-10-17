Sciacallo dorato investito in Trentino | cosa sappiamo sull'espansione della specie

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sciacallo dorato è stato investito e ucciso lungo la provinciale 48 in Val di Fiemme, Trentino. L’esemplare apparteneva a uno dei nuclei presenti in Trentino dal 2012. L’episodio conferma la diffusione della specie, ma anche i rischi legati alla convivenza con l’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

