Sciacallo dorato investito in Trentino | cosa sappiamo sull'espansione della specie

Uno sciacallo dorato è stato investito e ucciso lungo la provinciale 48 in Val di Fiemme, Trentino. L’esemplare apparteneva a uno dei nuclei presenti in Trentino dal 2012. L’episodio conferma la diffusione della specie, ma anche i rischi legati alla convivenza con l’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sciacallo dorato investito e ucciso da un veicolo lungo la Sp48: la carcassa recuperata dal Corpo Forestale - Un esemplare di sciacallo dorato è morto dopo essere stato investito da un veicolo, nel primo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre, in Val di Fiemme. Secondo ildolomiti.it

Morto lo sciacallo dorato investito: troppo gravi le ferite riportate, è stato necessario il ricorso all'eutanasia. E' il secondo esemplare in un mese e mezzo - E' morto lo sciacallo dorato investito nella mattinata del 29 settembre lungo la SS 48, nei pressi di Maso Cela, all'interno del territorio comunale di Ville di Fiemme. Riporta ildolomiti.it