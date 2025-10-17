Schlein apre alle primarie del campo largo | Decideremo insieme come scegliere il leader
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rilasciato dichiarazioni significative in merito alla strategia della neonata coalizione progressista italiana, delineando i passi futuri e i meccanismi di scelta della leadership. L’intervento, avvenuto durante l’evento Sky Tg 24 Live in Roma, ha toccato temi cruciali come le primarie, la forza della coalizione e le dinamiche interne e con le destre. La scelta del leader e l’entusiasmo per la coalizione. Uno dei nodi centrali del dibattito politico che riguarda il campo largo progressista è indubbiamente la modalità di selezione del proprio leader di coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
