Schillaci e la Sanità italiana | diagnosi grave prognosi riservata

C’è un Paese in cui i medici scioperano, i pronto soccorso scoppiano, le liste d’attesa si allungano come elastici tirati al limite e la prevenzione è finita in coda alla lista dei desideri. Quel Paese è l’Italia del 2025. E alla Salute c’è Orazio Schillaci, professore, medico nucleare, ex rettore: l’uomo che doveva “curare” il sistema sanitario nazionale e invece si è ritrovato — o si è lasciato ritrovare — a certificarne il peggioramento. I risultati di Schillaci in tre anni di governo. Appena arrivato al ministero, nel 2022, ha fatto ciò che tutti i tecnici fanno quando approdano in politica: ha stilato un elenco di priorità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Schillaci e la Sanità italiana: diagnosi grave, prognosi riservata

Altre letture consigliate

https://www.notiziarioisoleolie.it/news/le-interviste-de-il-notiziario-lipari-il-ministro-della-salute-schillaci-per-curare-la-sanita-isolana-video-1400 - facebook.com Vai su Facebook

#Ecm. #Schillaci: “Rischio assicurativo non di piccola portata. Invito colleghi a mettersi in regola”. E su convenzione Cogeaps-Agenas: “Si trovi insieme una soluzione al problema” #Sanità https://quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id - X Vai su X

Schillaci: “La salute mentale è una priorità nazionale. Serve una cultura dell’inclusione e stop ai pregiudizi” - Il ministro ha sottolineato che lo stigma e il pregiudizio “possono determinare ritardi nelle diagnosi, abbandoni delle cure o isolamento sociale”, aggiungendo che è necessario diffondere soprattutto ... Secondo quotidianosanita.it

Salute mentale. Schillaci: “Non è più un tema marginale. Piano nazionale completato, ora servono diagnosi precoci e reti territoriali” - Il ministro della Salute durante un question time alla Camera ha annunciato il completamento del Piano nazionale per la salute mentale, con interventi mirati ai giovani, diagnosi precoci e progetti ne ... Riporta quotidianosanita.it

Salute mentale, un ragazzo su 5 a rischio. Schillaci: "Emergenza silenziosa" - Un fenomeno in costante peggioramento: nel mondo, tra il 2018 e il 2022, il tasso di disturbi multipli di salute negli adolescenti è aumentato, soprattutto tra le ragazze, mentre la prevalenza di ... Si legge su msn.com