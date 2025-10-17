Schillaci e la Sanità italiana | diagnosi grave prognosi riservata

Lettera43.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un Paese in cui i medici scioperano, i pronto soccorso scoppiano, le liste d’attesa si allungano come elastici tirati al limite e la prevenzione è finita in coda alla lista dei desideri. Quel Paese è l’Italia del 2025. E alla Salute c’è Orazio Schillaci, professore, medico nucleare, ex rettore: l’uomo che doveva “curare” il sistema sanitario nazionale e invece si è ritrovato — o si è lasciato ritrovare — a certificarne il peggioramento. I risultati di Schillaci in tre anni di governo. Appena arrivato al ministero, nel 2022, ha fatto ciò che tutti i tecnici fanno quando approdano in politica: ha stilato un elenco di priorità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

schillaci e la sanit224 italiana diagnosi grave prognosi riservata

© Lettera43.it - Schillaci e la Sanità italiana: diagnosi grave, prognosi riservata

Altre letture consigliate

Schillaci: “La salute mentale è una priorità nazionale. Serve una cultura dell’inclusione e stop ai pregiudizi” - Il ministro ha sottolineato che lo stigma e il pregiudizio “possono determinare ritardi nelle diagnosi, abbandoni delle cure o isolamento sociale”, aggiungendo che è necessario diffondere soprattutto ... Secondo quotidianosanita.it

schillaci sanit224 italiana diagnosiSalute mentale. Schillaci: “Non è più un tema marginale. Piano nazionale completato, ora servono diagnosi precoci e reti territoriali” - Il ministro della Salute durante un question time alla Camera ha annunciato il completamento del Piano nazionale per la salute mentale, con interventi mirati ai giovani, diagnosi precoci e progetti ne ... Riporta quotidianosanita.it

schillaci sanit224 italiana diagnosiSalute mentale, un ragazzo su 5 a rischio. Schillaci: "Emergenza silenziosa" - Un fenomeno in costante peggioramento: nel mondo, tra il 2018 e il 2022, il tasso di disturbi multipli di salute negli adolescenti è aumentato, soprattutto tra le ragazze, mentre la prevalenza di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schillaci Sanit224 Italiana Diagnosi