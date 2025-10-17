Schifani stanzia 5 milioni per il cinema in Sicilia | fondi anche al film su Biagio Conte Il post del governatore
CATANIA, 17 ottobre 2025. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato un nuovo stanziamento di 5 milioni di euro destinati alla produzione cinematografica nell'isola. La decisione è arrivata dopo una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell'assessorato al Turismo. " Siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per sostenere il cinema in Sicilia ", ha dichiarato Schifani in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Tra i progetti che potranno beneficiare di questo contributo c'è anche il film dedicato a Biagio Conte, una figura che ha incarnato solidarietà, amore e speranza per Palermo e per gli ultimi.
