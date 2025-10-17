Schifani | 5 milioni per i film in Sicilia fondi anche per quello su Biagio Conte

Feedpress.me | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c'è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

schifani 5 milioni per i film in sicilia fondi anche per quello su biagio conte

© Feedpress.me - Schifani: 5 milioni per i film in Sicilia, fondi anche per quello su Biagio Conte

Argomenti simili trattati di recente

schifani 5 milioni filmSchifani, 5 milioni per film, anche per quello su Biagio Conte - A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell'assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di fi ... Come scrive ansa.it

schifani 5 milioni filmSchifani “5 milioni per la produzione di film in Sicilia, sarà finanziato anche quello su Biagio Conte” - L'annuncio di Schifani "5 milioni per la produzione di film in Sicilia, sarà finanziato anche quello su Biagio Conte" ... Riporta msn.com

schifani 5 milioni filmSicilia, il presidente Schifani: “5 milioni di euro per finanziare film nell’Isola, anche quello su Biagio Conte” - A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al Turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di fi ... Riporta ilfattonisseno.it

Cerca Video su questo argomento: Schifani 5 Milioni Film