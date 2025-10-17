Schifani | 5 milioni per i film in Sicilia fondi anche per quello su Biagio Conte

"Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c'è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

