Schifani | 5 milioni per i film in Sicilia fondi anche per quello su Biagio Conte
"Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c'è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Imprese, pubblicato il bando "Sicilia efficiente". Schifani: 89 milioni per l'innovazione verde - facebook.com Vai su Facebook
Infrastrutture idriche, oltre 7 milioni per la manutenzione delle dighe. Schifani e Colianni: “Cambio di passo rispetto al passato” http://dlvr.it/TNfFxZ - X Vai su X
Schifani, 5 milioni per film, anche per quello su Biagio Conte - A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell'assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di fi ... Come scrive ansa.it
Schifani “5 milioni per la produzione di film in Sicilia, sarà finanziato anche quello su Biagio Conte” - L'annuncio di Schifani "5 milioni per la produzione di film in Sicilia, sarà finanziato anche quello su Biagio Conte" ... Riporta msn.com
Sicilia, il presidente Schifani: “5 milioni di euro per finanziare film nell’Isola, anche quello su Biagio Conte” - A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al Turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di fi ... Riporta ilfattonisseno.it