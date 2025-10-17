Schianto sulla Pian d’Assino Matteo muore a 28 anni nel frontale | è la 27esima vittima in Umbria nel 2024
Un’altra vita stroncata, un’altra famiglia distrutta. Si consuma ancora una volta sulla Statale 219 Pian d’Assino. La vittima è un ragazzo di Gubbio di 28 anni, Matteo Panfili, morto giovedì sera intorno alle 20.30 in un drammatico incidente che ha coinvolto quattro veicoli nei pressi dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
