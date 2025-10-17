Schianto spaventoso in autostrada Nunzia viaggiava con il marito | la morte atroce Scena terrificante
Le strade italiane continuano a essere teatro di tragedie che lasciano famiglie e comunità sgomente. Un altro grave incidente si è verificato questa mattina, in un tratto autostradale particolarmente trafficato, dove un violento impatto tra due veicoli ha avuto conseguenze fatali. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime informazioni il sinistro sarebbe avvenuto in pochi istanti, senza lasciare scampo a una delle persone coinvolte. L’intervento immediato dei soccorsi non è bastato a evitare il peggio. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale medico e delle forze dell’ordine, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Omar, Eleonora, Yassine. Sono morti sul colpo in uno spaventoso schianto tra 2 auto sulla Statale Adriatica >> https://buff.ly/oBn93kx - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in autostrada: muore l’ex pugile Parisi - E’ morto ieri sera in uno spaventoso incidente d’auto Giovanni Parisi, in arte “Flash”: il soprannome, a cavallo tra la fine degli anni `80 e l’inizio dei ´90, se l’era guadagnato per quel destro ... ilsecoloxix.it scrive
Famiglia distrutta nello schianto in autostrada a Cassino: confermata la condanna a tre anni per l'autista - La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per l'autista di un furgone coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nell'estate del 2018 sull'Autostrada A1, ... Si legge su ilmessaggero.it