Le strade italiane continuano a essere teatro di tragedie che lasciano famiglie e comunità sgomente. Un altro grave incidente si è verificato questa mattina, in un tratto autostradale particolarmente trafficato, dove un violento impatto tra due veicoli ha avuto conseguenze fatali. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime informazioni il sinistro sarebbe avvenuto in pochi istanti, senza lasciare scampo a una delle persone coinvolte. L’intervento immediato dei soccorsi non è bastato a evitare il peggio. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale medico e delle forze dell’ordine, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Schianto spaventoso in autostrada, Nunzia viaggiava con il marito: la morte atroce. Scena terrificante