Schianto in scooter mentre va a scuola 14enne muore in strada | tragedia ad Ancona

Fanpage.it | 17 ott 2025

Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Il 14enne intorno alle 7.30 aveva inforcato il suo motorino per raggiungere la scuola ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it



