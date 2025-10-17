Schianto in scooter mentre va a scuola 14enne muore in strada | tragedia ad Ancona

Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Il 14enne intorno alle 7.30 aveva inforcato il suo motorino per raggiungere la scuola ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Uno schianto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo: Marco Ferrara, 51enne di Villesse è morto poco dopo le 10 travolto da un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter. L’incidente è avvenuto a Mariano del Friuli lungo l’ex Strada regionale 305. - facebook.com Vai su Facebook

Schianto in scooter nella notte, muore ex poliziotto di 60 anni. Giulio Di Micco stava tornando a casa a Broni dopo aver trascorso una serata con gli amici https://ift.tt/9Onecod - X Vai su X

Schianto in scooter mentre va a scuola, 14enne muore in strada: tragedia ad Ancona - Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Da fanpage.it

Ragazzino di 14 anni muore dopo un incidente in scooter: stava andando a scuola - Tragico schianto a Osimo, in provincia di Ancona, era incosciente a terra: è stato caricato con l’elisoccorso e portato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è arrivato senza vita a Tor ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo. Secondo msn.com